Злоумышленник добавил химическое вещество в напитки потерпевших.

В Одессе будут судить иностранца, отравившего своих жертв азалептином.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, ведомство направило в суд обвинительный акт в отношении 34-летнего иностранца, подозреваемого в разбое и убийстве (п. 6 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187 УК Украины).

Отмечается, что злоумышленник 3 декабря прошлого года с целью ограбления пришел в квартиру своей знакомой под предлогом знакомства с ее друзьями и совместного отдыха.

При себе подозреваемый имел подготовленное для совершения преступления химическое вещество «Азалептин», которое он добавил в напитки потерпевших. Через некоторое время после употребления напитков пострадавшие начали терять сознание.

В дальнейшем, воспользовавшись беспомощным состоянием потерпевших, злоумышленник завладел их мобильными телефонами, ювелирными украшениями, деньгами и банковскими карточками.

Один из пострадавших, не приходя в сознание, умер, еще двоих госпитализировали.

Отравление людей в Одессе

В начале декабря 2020 года в Одессе за разбой и убийство задержали иностранца, который уже находился в тот момент под следствием. Сообщалось, что местные жители - супруги - пригласила к себе домой подругу и злоумышленника, чтобы их познакомить. Во время застолья компания пила алкоголь, который принес с собой гость.

По словам обеих женщин, впоследствии их начало клонить ко сну, и они проснулись только утром, и, при этом, чувствовали себя плохо.

Хозяин дома был мертв, гостя в квартире не было. Исчезли три мобильных телефона, украшения, деньги и банковские карты.

Злоумышленника - 33-летнего уроженца одной из стран Закавказья - задержали в тот же вечер в арендованной им квартире.

Как выяснилось, иностранец находится под следствием - в деле он фигурирует за совершение имущественных преступлений.

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Автор: Лариса Козовая