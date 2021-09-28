Выживший мужчина утверждал, что ничего не помнит, узнали журналисты.

В Миргородском районе Полтавской области легковой автомобиль Lada Priora, в котором находились четверо мужчин, медленно ехал к реке Псел до того, как попал в воду и утонул.

Движение автомобиля до трагедии попало на видео, ролик выложили в YouTube.

Из четырех мужчин выжил только один, 49-летний пассажир машины, и он утверждает, что ничего не помнит, сообщает Obozrevatel со ссылкой на сведения жительницы села Великие Сорочинцы.

"...Мужчина, которому удалось спастись, подробностей не рассказывает. Говорит, что ничего не помнит. Так ли это, не знаю. Может, просто хочет, чтобы его оставили в покое", – поделилась собеседница.

Журналисты также узнали имена мужчин, погибших в результате инцидента на Полтавщине:

Водитель – 28-летний Сергей Г.;

Иван М.;

Иван Ф.

Все погибшие жили в Больших Сорочинцах. У Ивана Ф. остались двое взрослых сыновей, а у Ивана М. – взрослая дочь. У самого младшего погибшего была жена, но детей они не имели.

Читайте такжеПод Харьковом пара занималась сексом в авто на берегу и утонула – соцсетиМестная жительница добавила, что после трагедии по всему селу был слышен плач.

"Плач и вой был слышен по всей деревне. Это очень большое горе...", – отметила женщина.

По данным журналистов, мужчины, которые находились в машине, до трагедии помогали Сергею справиться с ремонтом дома.

В полиции Полтавщины пока не могут ответить на вопрос, находился ли мужчина за рулем в нетрезвом состоянии.

Как машина ехала к реке Псел – видео

Ранее в полиции сообщили, что вечером 25 сентября в Миргородском районе Полтавской области легковушка с мужчинами попала в реку Псел.

Правоохранители отмечали, что в результате инцидента погибли мужчины в возрасте 29, 55 и 57 лет.

Копы также выяснили, что во время движения машины один из пассажиров, 49-летний мужчина, успел выпрыгнуть из салона.

Машину достали из реки днем 26 сентября.

Автор: Екатерина Присяжнюк