Авиакатастрофа в Пакистане: в МИД проверяют возможное наличие украинцев на борту

Самолет «Пакистанских международных авиалиний» с 99 пассажирами и восемью членами экипажа на борту потерпел крушение в пятницу и упал в жилом районе города Карачи.

Посольство Украины в Пакистане проверяет возможное наличие украинских граждан на борту авиалайнера, разбившегося в Пакистане. Читайте такжеНа борту разбившегося в Пакистане самолета находились 107 человек - СМИ (фото) Об этом в комментарии УНИАН сообщил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев. «Наше посольство в Пакистане проверяет возможное наличие граждан Украины на борту авиалайнера, потерпевшего катастрофу», - заявил он. Как сообщал УНИАН, по информации СМИ, самолет «Пакистанских международных авиалиний» с 99 пассажирами и восемью членами экипажа на борту потерпел крушение в пятницу и упал в жилом районе города Карачи.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter