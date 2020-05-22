Авиакатастрофа в Пакистане: в МИД проверяют возможное наличие украинцев на борту
14:51, 22 мая 2020Происшествия
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Самолет «Пакистанских международных авиалиний» с 99 пассажирами и восемью членами экипажа на борту потерпел крушение в пятницу и упал в жилом районе города Карачи.
Место падения самолета / фото REUTERS
Посольство Украины в Пакистане проверяет возможное наличие украинских граждан на борту авиалайнера, разбившегося в Пакистане.
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Об этом в комментарии УНИАН сообщил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.
«Наше посольство в Пакистане проверяет возможное наличие граждан Украины на борту авиалайнера, потерпевшего катастрофу», - заявил он.
Как сообщал УНИАН, по информации СМИ, самолет «Пакистанских международных авиалиний» с 99 пассажирами и восемью членами экипажа на борту потерпел крушение в пятницу и упал в жилом районе города Карачи.
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