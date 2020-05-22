В Пакистане разбился пассажирский самолет - СМИ (видео)
13:31, 22 мая 2020Мир
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На борту могло находиться около 100 человек.
По предварительной информации, на борту находилось около 100 человек / скриншот из видео
В Пакистане разбился пассажирский самолет.
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Об этом со ссылкой на иностранные СМИ сообщает ТАСС.
Как сообщается, самолет "Пакистанских международных авиалиний" потерпел крушение в пятницу неподалеку от города Карачи (портовый город на юге Пакистана).
Отмечается, что число пассажиров, находящихся на борту, неизвестно. По данным агентства Kyodo, на борту было около 100 человек.
В Пакистане потерпел крушение пассажирский самолет / видео t.me/breakingmash
Many of houses and cars burned,residents reported injuries.#planecrashpic.twitter.com/X0Mu2pQJlo— Khurram Ansari (@khurram143) May 22, 2020
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