В Пакистане разбился пассажирский самолет - СМИ (видео)

На борту могло находиться около 100 человек.

В Пакистане разбился пассажирский самолет.

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Об этом со ссылкой на иностранные СМИ сообщает ТАСС.

Как сообщается, самолет "Пакистанских международных авиалиний" потерпел крушение в пятницу неподалеку от города Карачи (портовый город на юге Пакистана).

Отмечается, что число пассажиров, находящихся на борту, неизвестно. По данным агентства Kyodo, на борту было около 100 человек.