Центр Львова остался без водоснабжения из-за аварии на трубопроводе, которая произошла на ул. И.Франко, 21.
Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.
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«Есть утечка на трубопроводе диаметром 600 мм на ул. И.Франко, 21. Ремонтные бригады предприятия «Львовводоканал» уже выехали на место. Соответственно на время ремонтных работ этот участок улицы будет перекрыт для движения транспорта. Также будет приостановлено водоснабжение во всей центральной части города», - говорится в сообщении.
Отмечается, что ориентировочно работы будут проходить с 10:00 до 20:00.
«Однако все будет зависеть от сложности работ. Только когда раскопаем место утечки, можно будет более четко сказать о сроках работ. Надеемся, что все удастся завершить скорее», - сообщили во «Львовводоканале».
В горсовете добавили, что по ул. И.Франко курсируют трамваи номер № 3, 8, 9. На время ремонтных работ эти трамвайные маршруты будут укорочены. О схеме движения будет сообщено дополнительно.
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