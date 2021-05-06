Глава МВД Арсен Аваков также сообщил, что следствие по делу о нападении нескольких нетрезвых парней на дом ветерана будет передано в Главное следственное управление Нацполиции.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что считает преждевременным и необоснованным предъявление подозрения 24-летнему ветерану АТО, который для самообороны был вынужден применить холодное оружие и убил одного из нападавших.

Как сообщает Департамент коммуникации МВД Украины, об этом министр заявил, комментируя инцидент, произошедший в Тернопольской области, когда пятеро нетрезвых молодчиков пытались ворваться в частный дом, а его хозяин, защищаясь, смертельно ранил одного из нападавших.

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«Считаю преждевременным и необоснованным предъявление подозрения 24-летнему ветерану АТО, который был вынужден применить холодное оружие для самозащиты после того, как к нему, в его дом, пришли пятеро нападавших, один из которых позже погиб от полученных ранений», - сказал Аваков.

Министр внутренних дел подчеркнул, что право на самооборону и защиту своего жилища, кроме случая превышения мер необходимой самообороны, каждому гарантировано законом.

Аваков сообщил, что следствие по делу о нападении пятерых нетрезвых парней на дом ветерана АТО будет передано в Главное следственное управление Национальной полиции, а следователи обратятся в суд с ходатайством об изменении меры пресечения с круглосуточного домашнего ареста на личное обязательство.

При этом он заверил, что «следствие будет полным, непредвзятым и объективным».

Что произошло

2 мая на Тернопольщине, в селе Глещава, участник АТО смертельно ранил ножом одного из нескольких нападающих на его дом.

По словам начальника местного отделения полиции Андрея Купчака, компания из шести человек приехала на дискотеку в местный клуб из соседнего села Ивановка. В клубе 24-летний местный житель сделал им замечание. Начался конфликт. Чтобы избежать драки, житель Глещавы убежал домой и закрылся. Однако компания из шести человек пришла ночью к нему во двор. Они вырвали дверные ручки и выбили дверь. О нападавших юноша сразу сообщил в полицию.

«На момент хулиганства в доме вместе с ним была мама. Как объясняет подозреваемый, он испугался за нее, поэтому взял в руки нож. Когда началось столкновение, юноша ударил ножом одного из нападавших. Потерпевший, отбежав 300 метров, умер от потери крови, сообщали в полиции.

Подозреваемый признался в содеянном. На момент драки, по данным Купчака, он был трезв.

Юноше объявили подозрение по статье 118 УК (умышленное убийство при превышении пределов необходимой обороны). Суд избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

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Автор: Надя Пришляк