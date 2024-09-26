Обломки упали также на территории детского сада.

В ночь на 26 сентября российские оккупационные войска снова атаковали Украину своими ударными дронами.

Как пишет Киевская городская военная администрация, в столице и пригороде работали силы ПВО. В Печерский район Киева вызвали экстренные службы - в результате падения обломков произошло возгорание на первом этаже пятиэтажного жилого дома.

"В результате воздушной атаки российских беспилотников произошла разгерметизация газовой трубы. К месту вызова срочно направляется Киевгаз. Ведется разведка", - отметили в КГВА.

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Впоследствии стало известно, что кроме разгерметизации газовой трубы в жилом доме, повреждено около 20 автомобилей. Обломки упали на территории детского сада. сейчас информация о вероятных пострадавших уточняется.

В ГСЧС в 7:17 добавили, что пожар потушили. В результате атаки пострадал ребенок. Медики оказали ему необходимую помощь.

"Силы противовоздушной обороны зафиксировали, что всего в направлении столицы следовало более полутора десятков вражеских беспилотников. Боевая работа в воздушном пространстве Киева на его подступах велась в течение 5 часов. Силами и средствами ПВО было обезврежено около десятка российских ударных дронов", - отчитались позже в КМВА.

Относительно ребенка отметили, что его госпитализировали с резаными ранами. Позже уточнили, что информация о пострадавшем ребенке не подтвердилась - он получил травмы не в результате атаки БпЛА.

Атаки дронов на Киев

Как сообщал УНИАН, 31 июля РФ осуществила самую массированную атаку на Киев за год. Воздушная тревога длилась более 7 часов. Вражеские дроны заходили на Киев волнами и практически со всех возможных направлений. Их было более трех десятков.

В сентябре российские оккупанты усилили атаки БПЛА на украинскую столицу.

Ночью в субботу, 7 сентября, российский дрон пытался атаковать здание Верховной Рады Украины в Киеве.

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