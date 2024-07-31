Воздушная тревога длилась семь часов, а дроны заходили на столицу со всех возможных направлений.

Этой ночью российские оккупационные войска совершили одну из самых массированных атак на Украину ударными БПЛА на всю войну. Целью захватчиков стал Киев.

В КМВА отметили, что на столицу противник отправил десятки дронов. Это седьмая атака города дронами в июле. Она стала для Киева самой массированной за 2024 год по количеству беспилотников.

"Воздушная тревога продолжалась более 7 часов. Вражеские дроны заходили на Киев волнами и практически со всех возможных направлений. Силами и средствами ПВО в воздушном пространстве Киева и на подступах было уничтожено более трех десятков беспилотников", - рассказали в администрации.

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Рано утром враг снова направил несколько дронов на город.

Массированные атаки на Киев

Последняя масштабная атака на столицу состоялась 8 июля. Под вражеским огнем оказались детская больница "Охматдет", роддом и другие гражданские объекты.

В результате атаки на столицу погибли 33 человека, среди них 5 детей. Еще 121 человек пострадал, из них 10 детей в возрасте от 2 до 17 лет.

Президент Украины Владимир Зеленский эмоционально отреагировал на информацию об атаке. Он признался, что в такие моменты ему хочется убить российского правителя Владимира Путина.

Главный прокурор Украины Андрей Костин призвал Международный уголовный суд (МУС) возбудить дело против России из-за ракетного удара по детской больнице "Охматдет".

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