Сообщается, что повреждений не обнаружено.

Ночью в субботу, 7 сентября, российский дрон пытался атаковать здание Верховной Рады Украины в Киеве, сообщил народный депутат Максим Бужанский.

"Дрон пытался грохнуть здание Рады, но был сбит и сдох у порога. У порога парламентаризма, можно сказать", - отметил он.

В Верховной Раде подтвердили, что у здания парламента.после ночной атаки России нашли обломки сбитого беспилотника.

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"Повреждений не обнаружено", - говорится в сообщении.

Атака дронов РФ 7 сентября - взрывы в Киеве

Напомним, в ночь на субботу, 7 сентября, российские оккупанты запустили Украине 67 ударных беспилотников типа Shahed, украинские воины ликвидировали 58 из них. Противники запускали дроны из таких районов - крымский мыс Чауда и российские города Ейск и Курск.

Сообщалось, что, в частности, россияне атаковали Киев ударными дронами.

В Киевской городской военной администрации отметили, что ночная атака была массированная, но ни один из вражеских дронов не достиг своей цели. Столичные власти подчеркнули, что все БПЛА, которые угрожали городу, были ликвидированы.

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