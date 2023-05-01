Депутат считает, что это месть ему за противостояние с властью.

Троюродная сестра нардепа от "Европейской солидарности" Алексея Гончаренко арестована по резонансному делу о захвате земли в курортном поселке Затока Одесской области. Кроме того, в деле замешан ее муж Николай Деревянко, который является депутатом Одесского областного совета.

УНИАН собрал все детали уголовного скандала.

В чем обвиняют сестру Гончаренко

В понедельник, 1 мая, СБУ сообщила, что в Одесской области депутат облсовета и его жена подозреваются в присвоены базы отдыха "Укрпочты", которая расположена в курортной Затоке.

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По данным следствия, депутат разработал схему обогащения через регистрацию права собственности на объекты недвижимости и земельные участки, которые прямо или косвенно были собственностью государства и территориальных общин.

К своему" бизнес-плану "чиновник привлек свою жену и подбирал соучастников из круга близких и доверенных лиц". Так, сообщники подыскивали объекты недвижимости в виде баз отдыха в курортных районах области и "свободные" земельные участки сельскохозяйственного назначения.

На основании сфальсифицированной документации, злоумышленники регистрировали право собственности за подконтрольными лицами в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество.

Следствие установило, что таким образом в течение 2019-2023 годов злоумышленники завладели 78 земельными участками сельхозназначения общей площадью 271 га и базой отдыха "Укрпочты", которая расположена на берегу моря в Затоке. Таким образом, государству и общине нанесен ущерб почти на 24 млн грн.

Фигурантов арестовали, а впоследствии стало известно их имена. Как оказалось, подозреваемыми стали Леся и Николай Деревянко. Женщина является сестрой нардепа от "ЕС" Алексея Гончаренко.

Как отреагировал нардеп

Реакция Гончаренко не замедлила. В Facebook депутат посвятил этой теме несколько публикаций. Он отмечает, что мать четверых несовершеннолетних детей посадили в СИЗО под залог 8 миллионов гривен.

"Ну представьте себе, даже, если моя троюродная сестра виновата? У нас в стране самый честный суд. И ведь можно дать домашний арест? Она никуда с четырьмя детьми не убежит. Но нет. СИЗО", - пишет нардеп.

Гончаренко считает, что это акция против него за "попытки бороться за военные выплаты, за то, что поднимаю вопрос срочников, отпусков и вообще критикую Ермака" (речь идет о руководителе Офиса президента – УНИАН).

В другом посте он пишет, что его родственницу обвиняют в том, что она "украла" 300 гектаров земли в заливе. При этом убеждает, что площадь Затоки 800 гектаров, то получается, что "она украла пол Затоки?".

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