Назван кандидат на главу Гур \ Телеграм-канал ГУР

Основным кандидатом на должность начальника Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны является заместитель главы Офиса президента Роман Машовец.

Об этом сообщил в Telegram народный депутат Алексей Гончаренко. "На должность главы ГУР несколько кандидатов, основной на эту минуту - заместитель главы Офиса президента Роман Машовец", - написал он.

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5 февраля некоторые украинские СМИ сообщили, что министра обороны Алексея Резникова могут вскоре уволить. А должность может занять глава украинской разведки Кирилл Буданов. При этом вроде Резников останется в команде прездента Владимира Зеленского. 

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После этого сам Резников прокомментировал появившуюся информацию. Он заявил, что решение, быть или не быть ему министром обороны, согласно Конституции, принимает президент.

А уже вечером глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что министр обороны Алексей Резников переводится на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности для усиления военно-промышленного сотрудничества.

Арахамия также сообщил, что генерал-майор Кирилл Буданов возглавит Министерство обороны. Кроме того, Министерство внутренних дел возглавит Игорь Клименко, а Службу безопасности Украины Василий Малюк. Сейчас они выполняют обязанности руководителей в этих структурах.

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