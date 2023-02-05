Основным кандидатом на должность начальника Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны является заместитель главы Офиса президента Роман Машовец.
Об этом сообщил в Telegram народный депутат Алексей Гончаренко. "На должность главы ГУР несколько кандидатов, основной на эту минуту - заместитель главы Офиса президента Роман Машовец", - написал он.
Кадровые изменения в силовых ведомствах
5 февраля некоторые украинские СМИ сообщили, что министра обороны Алексея Резникова могут вскоре уволить. А должность может занять глава украинской разведки Кирилл Буданов. При этом вроде Резников останется в команде прездента Владимира Зеленского.
После этого сам Резников прокомментировал появившуюся информацию. Он заявил, что решение, быть или не быть ему министром обороны, согласно Конституции, принимает президент.
А уже вечером глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что министр обороны Алексей Резников переводится на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности для усиления военно-промышленного сотрудничества.
Арахамия также сообщил, что генерал-майор Кирилл Буданов возглавит Министерство обороны. Кроме того, Министерство внутренних дел возглавит Игорь Клименко, а Службу безопасности Украины Василий Малюк. Сейчас они выполняют обязанности руководителей в этих структурах.