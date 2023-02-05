При этом отмечается, что на должность руководителя ГУР есть несколько кандидатов.

Основным кандидатом на должность начальника Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны является заместитель главы Офиса президента Роман Машовец.

Об этом сообщил в Telegram народный депутат Алексей Гончаренко. "На должность главы ГУР несколько кандидатов, основной на эту минуту - заместитель главы Офиса президента Роман Машовец", - написал он.

Кадровые изменения в силовых ведомствах

5 февраля некоторые украинские СМИ сообщили, что министра обороны Алексея Резникова могут вскоре уволить. А должность может занять глава украинской разведки Кирилл Буданов. При этом вроде Резников останется в команде прездента Владимира Зеленского.

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После этого сам Резников прокомментировал появившуюся информацию. Он заявил, что решение, быть или не быть ему министром обороны, согласно Конституции, принимает президент.

А уже вечером глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что министр обороны Алексей Резников переводится на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности для усиления военно-промышленного сотрудничества.

Арахамия также сообщил, что генерал-майор Кирилл Буданов возглавит Министерство обороны. Кроме того, Министерство внутренних дел возглавит Игорь Клименко, а Службу безопасности Украины Василий Малюк. Сейчас они выполняют обязанности руководителей в этих структурах.

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