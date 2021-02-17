Обвиняемым грозит пожизненное заключение.

Киевская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт по уголовному производству в отношении организатора и шести участников преступной организации, которая в течение 2016-2019 годов занималась совершением заказных убийств.

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Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Следствием установлено, что участники преступной организации за денежное вознаграждение осуществляли заказные убийства, в частности убили директора ООО «Капарол», директора отдела рекламы Киевского метрополитена, частного предпринимателя, а также совершили покушение на убийство адвоката, который защищал интересы пострадавших предпринимателей.

«Кроме того, они совместно с находящимся в розыске гражданином Российской Федерации убили общественную активистку Амину Окуеву, а также совершили покушение на убийство её мужа», - говорится в сообщении.

Отмечается, что заказчики этих убийств и покушений сейчас находятся в розыске.

Обвиняемым инкриминируется создание и участие в преступной организации; законченное покушение на умышленное убийство из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц; приобретение, ношение, хранение и передача огнестрельного оружия без предусмотренного законом разрешения; незаконное изготовление взрывного устройства и завладение огнестрельным оружием и боевыми припасами.

В случае доказательства вины, им грозит пожизненное лишение свободы, добавили в прокуратуре.

Убийство Амины Окуевой: что известно

30 октября 2017 года неизвестные обстреляли автомобиль Амины Окуевой и ее мужа Адама Осмаева на железнодорожном переезде в Киевской области. От многочисленных ранений Окуева погибла на месте, Осмаев был ранен. Амину похоронили в Днепре.

Окуева участвовала в Революции Достоинства и в войне на Донбассе в составе батальона «Киев-2».

12 января 2018 года в прокуратуре Киевской области заявили о задержании исполнителей убийства добровольца АТО Окуевой и покушении на убийство ее мужа Осмаева.

13 января начальник Главного управления полиции в Киевской области Андрей Небытов заявил, что предполагаемый организатор убийства добровольца Окуевой, который был задержан 12 января, причастен к двум уже раскрытых полицией заказных преступлений - убийства директора компании Caparol, совершенного в сентябре 2016 года, и начальника отдела рекламы Киевского метрополитена в январе 2019 года.

19 мая 2020 года полиция Киевской области заочно объявила о подозрении еще одному фигуранту этого заказного убийства - 44-летнему уроженцу Чечни, гражданину РФ. Подозрение направлено в посольство Российской Федерации, иностранца объявили в международный розыск.

По данным правоохранителей, в состав преступной группы, подозреваемой в убийстве Окуевой, входило семь человек.

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Автор: Дмитрий Хилюк