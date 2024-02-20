Мужчина находится в коме, а у его жены тяжелая контузия.

Подрыв авто в Одессе вчера, 19 февраля, оброс новыми деталями. Альберт и Наталья Кручинины, которые находились в машине Украинской добровольческой армии, пребывают в тяжелом состоянии.

Как сообщили в региональном главке Национальной полиции, сейчас правоохранители продолжают работать на месте происшествия, в селе Гвардейское. Говорится, что мужчина и женщина, которые в результате взрыва получили многочисленные ранения, сейчас находятся в больнице.

"Сейчас полицейские проводит комплекс следственных действий и розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств преступления и лиц, причастных к нему", - говорится в сообщении.

Как сообщил УНИАН источник в правоохранительных органах, предположительно под авто была заложена взрывчатка. Глава Украинской добровольческой армии Дмитрий Ярош рассказал о состоянии здоровья супругов и обнародовал их фото.

"Коварный враг атакует украинцев не только на линии фронта, но и в тыловых областях. Вчера... нанесли болезненный удар по моим друзьям - Наташке и Альберту Кручининым - бойцам Украинской добровольческой армии...", - завил он.

Ярош отмечает, что ночью ему удалось посетить пострадавших в одном из медучреждений Одессы. "Врачи делают невероятную работу. Увы, пока еще, в коме. Наталья, в результате тяжелой контузии находится в тяжелом состоянии. Верю, что их жажда жизни одолеет все! Им и их детям обеспечена усиленная надежная охрана", - рассказал Ярош.

Он добавляет, что внутренняя безопасность УДА, в тесном сотрудничестве с украинскими спецслужбами и правоохранительными органами, работает в усиленном режиме. Он надеется, что резонансный террористический акт будет раскрыт по горячим следам, а исполнители и заказчики будут либо задержаны, либо ликвидированы.

"От командования УДА гарантируем вознаграждение в 10 тысяч долларов за любую информацию о лицах, причастных к совершению теракта", - подчеркнул он.

Общественный активист Сергей Стерненко заявил, что знает Наталью и Альберта с 2014 года и от себя также предоставит вознаграждение за помощь в розыске виновных в случившемся. "Они (супруги - УНИАН) очень много сделали как для Одессы, так и для украинского войска. Готов предоставить от себя еще 10 000 долларов за информацию о уродах, которые это сделали", - подчеркнул Стерненко.

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Как сообщал УНИАН, вечером 19 февраля в Одесской области, в селе Гвардейское, взорвали автомобиль, в котором находились мужчина и женщина. Они доставлены в больницу с многочисленными травмами. В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ч. 2 ст. 15 п. п. 1 и 5 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о покушении на умышленное убийство двух лиц, совершенном способом, опасным для жизни многих лиц. Это преступление наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненным лишением свободы.

Украинская добровольческая армия заявила, что произошел террористический акт - возле одного из военных объектов в пригороде Одессы был взорван автомобиль УДА, в котором находились Альберт и Наталья Кручинины. Командование УДА приоритетной версией рассматривает деятельность вражеских диверсантов, о чем подразделения собственной безопасности УДА получили срочные указания.

УДА призвала всех возможных очевидцев преступления, а также лиц, которым известна любая информация о его заказчиках и исполнителях, связаться с ее командованием. УДА гарантирует анонимность и вознаграждение в размере 10 тысяч долларов за информацию, которая поможет задержать или ликвидировать преступников.

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