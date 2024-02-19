Подорванный в пригороде Одессы автомобиль принадлежал Украинской добровольческой армии, командование расценивает это как террористический акт.
Как говорится в официальном заявлении УДА, опубликованном в социальной сети Facebook, машину взорвали возле одного из военных объектов, в ней находились Альберт и Наталья Кручинины. Прямо сейчас врачи борются за их жизни. Приоритетной версией командование считает деятельность российских ДРГ.
"Подразделения собственной безопасности УДА уже получили срочные указания. Призываем всех возможных очевидцев преступления, а также лиц, которым известна любая информация о его заказчиках и исполнителях, связаться с командованием УДА. Гарантируем анонимность и вознаграждение в размере 10 тысяч долларов США за информацию, которая поможет задержать или ликвидировать ДРГ", - говорится в сообщении.
Подрыв военной машины под Одессой: что известно
Как сообщал УНИАН, сегодня вечером стало известно о подрыв автомобиля в Одесском районе области. Полицейские открыли дело по факту покушения на умышленное убийство двух человек.
В сети сообщали, что машина имела черные номера. Отмечалось, что пострадавшие при взрыве получили многочисленные травмы.