Теперь иностранцу запретили въезд в Украину на десять лет.

Пограничники задержали гражданина Молдовы, который пытался вплавь попасть на свидание к украинской невесте. Как сообщили в Государственной пограничной службе Украины, ранее гражданин Молдовы уже находился с визитом в Украине. Говорится, что тогда иностранец нарушил правила пребывания, за что был привлечен к админответственности и запретили въезд в Украину на пять лет.

"Иностранец не стал ждать пять лет, ведь в Украине имеет невесту. Поэтому он решил пересечь границу незаконным способом. В частности, 26-летний иностранец вплавь пересек реку Днестр из Молдовы в Украину, чтобы увидеться с любимой. Однако на украинском берегу реки мужчину ждала не его невеста, а пограничный наряд", - рассказали в ГПСУ.

Теперь иностранцу придется отвечать перед законом по ст. 204-1 "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины" КоАП и по ст. 203-1 "Невыполнение решения о запрете въезда в Украину" КоАП. Поэтому ему продлили срок запрета въезда в Украину еще на десять лет.

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Попытки вплавь пересечь границу Украины

Зимой пограничники вытащили из ледяной воды мужчину, который пытался вплавь преодолеть Днестр, чтобы добраться до соседнего государства. Уклонистом, который был одет в гидрокостюм и ласты, оказался 35-летний харьковчанин. Пытаясь переплыть реку, он использовал различные виды плавания: кросс, брасс и баттерфляй. Пловца, который начал преодолевать дистанцию до берега Молдовы, вовремя обнаружил пограничный наряд. Чтобы предотвратить правонарушение и несчастный случай стражи границы задействовали лодку и вытащили мужчину из ледяной воды. Спасенного "брасиста" сразу доставили в подразделение где обогрели и напоили чаем.

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