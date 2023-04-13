Гражданин Молдовы не смог преодолеть инженерное препятствие на границе.

В Одесской области задержали иностранного нарушителя госграницы, который упал в ров и уснул.

"Вчера в Одесской области пограничники отдела "Староказачье" задержали нарушителя, который в амурных делах незаконно пересек границу в Украину", - сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Как оказалось, 35-летний гражданин Молдовы навеселе отправился к своей возлюбленной, которая проживает в одном из населенных пунктов Одесской области. Отмечается, что он не сразу смог преодолеть инженерное препятствие на границе, упал в ров и уснул.

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"Проснувшись, "Ромео" попытался продолжить путешествие к любимой, но помешали украинские пограничники, которые доставили нарушителя в подразделение", - сообщили в ГПСУ.

Задержанный привлечен к ответственности по ст. 204-1 КУоАП (Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины).

Интересные истории с украинской границы

Пограничники в пункте пропуска "Табаки" предотвратили вывоз в Молдову мощей 80-ти святых и другой церковной утвари.

В марте житель Буковины замаскировался под пограничника и пытался переправить военнообязанных через границу, но был разоблачен.

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