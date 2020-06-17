Сторонников Шария забросали яйцами под ОП

Около 400 противников блогера Анатолия Шария пропустили к зданию Офиса президента.

Возле Офиса президента сторонников партии Анатолия Шария их противники забросали яйцами.

Как передает корреспондент УНИАН, по состоянию на 10:45 около 400 противников блогера Шария пропустили к зданию Офиса президента. Они расположились возле Дома с химерами, держат флаги с надписью "Демократична сокира" и выкрикивают: "Шарий не пройдет!".

Оба митинга - сторонников и противников Шария - изначально были разделены двумя плотными рядами полицейских на расстоянии около 20 метров.

Один из противников Шария в футболке полка "Азов" проник к сторонникам Шария, но те его вытолкали.

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Затем сторонников Шария их противники начали забрасывать яйцами. Правоохранители в ответ решили увеличить расстояние между обеими акциями и оттеснили противников Шария на расстояние около 50 метров.

Противники Шария заявляют, что этот блогер и его сторонники являются врагами Украины, распространяют ложь и отстаивают российские интересы, прикрываясь лозунгами о якобы поддержке борьбы с коррупцией.

При этом противники Шария заявляют, что не принадлежат ни к одному движению или объединению, и пришли на акцию самостоятельно, чтобы продемонстрировать гражданскую позицию.

Как сообщал УНИАН, возле центрального входа в здание Офиса президента на улице Банковой около тысячи сторонников партии Шария требуют, чтобы к ним вышел глава государства Владимир Зеленский. Они заявляют, что недовольны тем, что во время пандемии коронавируса на правоохранительные органы и зарплаты чиновников были потрачены большие средства, а президент, по их словам, "как будто не замечает этого".

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