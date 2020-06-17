Возле Офиса президента около тысячи сторонников партии Шария требуют, чтобы к ним вышел Зеленский (трансляция)

Одновременно возле Дома писателей, который расположен на улице Банковой, проходит митинг противников партии Шария - представителей С14.

Возле центрального входа в здание Офиса президента на улице Банковой около тысячи сторонников партии Шария требуют, чтобы к ним вышел президент Украины Владимир Зеленский.

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Как передает корреспондент УНИАН, они заявляют, что недовольны тем, что во время пандемии коронавируса на правоохранительные органы и зарплаты чиновников были потрачены большие средства, а президент, по их словам, «как будто не замечает этого».

Участники акции требуют, чтобы к ним вышел Зеленский. Они просят президента «защитить их конституционные права», прекратить «беззаконие» и отреагировать на избиение активистов партии правоохранителями.

На митинге звучат лозунги «Не мой президент», «Вова, выходи».

Одновременно, возле Дома писателей, который расположен на улице Банковой, проходит митинг противников партии Шария - представителей С14. Они ходят по кругу в белых медицинских халатах и заявляют, что сторонникам Шария необходимо «шизофреническое лечение».

Оба митинга отделены правоохранителями и проходят без провокаций.

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