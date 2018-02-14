Во Львове снова подожгли отделение "Сбербанка" (видео)

На месте происшествия свидетели видели двух неизвестных – мужчину и женщину, которые разбили стекло и бросили зажигательную смесь в помещение.

Утром в среду, 14 февраля, около 6:00 в отделении банка «Сбербанк» вул. Городоцкой, 143 в Львове (напротив пригородного вокзала) возник пожар. По данным полиции, речь идет о поджоге, в помещение бросили бутылку с зажигательной смесью.

Об этом пишет ZAXID.NET. «Около 6:00 к нам поступило сообщение о пожаре в помещении одного из банков. Установлено, что неизвестные лица выбили стекло и бросили бутылку с неизвестным веществом в помещение, – сообщила пресс-секретарь Нацполиции Львовщины Светлана Добровольская. – На месте были обнаружены остатки пластмассовой бутылки. Устанавливаем обстоятельства и причастных к событию. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 194 – умышленное повреждение имущества».

Читайте такжеВо Львове два российских банка забросали "коктейлями Молотова" (видео)

Как заявил сотрудник полиции Игорь Зинкевич, на месте происшествия свидетели видели двух неизвестных – мужчину и женщину, которые разбили стекло и бросили зажигательную смесь в помещения банка.

На месте работали пожарные. В 6:22 пожар ликвидирован. Огонь уничтожил примерно 5 м2 помещения.

Ранее во Львове разбили окна и разрисовали фасад отделения "Сбербанка России".