На Харьковщине угорела семья из четырех человек, в том числе двое детей

Пожара не было. По предварительным данным причиной смерти стало отравление угарным газом.

В Харьковской области из-за отравления угарным газом погибла семья из четырех человек, в том числе двое детей.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении ГСЧС Украины в Харьковской области, информация о происшествии в городе Змиев поступила сегодня, 13 февраля, в 15:20 от дежурного полиции.

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По сведениям дежурного, в доме по улице Левковская, 26 были обнаружены тела двух взрослых и двух детей: мужчина 1980 года рождения, женщина 1985 года рождения и двое детей 2009 и 2015 годов рождения.

Пожара не было. По предварительным данным причиной трагедии стало отравление угарным газом.

На месте происшествия работает мобильно-оперативная группа Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области, оперативная группа Главного управления Национальной полиции и следственная группа прокуратуры.

Как сообщал УНИАН, 17 января во Львове угарным газом отравились пять детей-спортсменов из Киева.