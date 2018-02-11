В Сумах нашли повешенным студента аграрного университета

Правоохранители рассматривают в качестве основной версию о самоубийстве.

В Сумах нашли повешенным 22-летнего студента Сумского национального аграрного университета.

Как сообщила начальник отдела коммуникаций ГУНП в Сумской области Эльвира Биганова, прохожий обнаружил тело студента в субботу, 10 февраля.

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«Парень, 1995 года рождения, висел на турнике спортплощадки Сумского национального аграрного университета. Следственно-оперативная группа полиции, прибыв на место, констатировала факт смерти», - отметила она.

По данному факту возбуждено уголовное производство по статье 115 (убийство) Уголовного кодекса Украины, но правоохранители склоняются к версии суицида. «Версия о самоубийстве является основной, поскольку опрошенные родственники и близкие парня утверждали, что в последнее время он находился в подавленном состоянии», - отметила Биганова.

Напомним, ранее в полиции сообщили, что 10-летняя девочка, обнаруження накануне повешенной на чердаке дома в селе Новая Ивановка Арцизского района Одесской области, не совершала самоубийство. Как утверждают в полиции, во время игры ребенок засунул голову в кольцо изолированного провода, привязанного к деревянной опоре чердака. После этого девочка якобы пошатнулась и упала, попав в петлю.