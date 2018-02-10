На Львовщине в результате столкновения микроавтобуса с маршруткой пострадало трое людей

13:38, 10 февраля 2018
Происшествия
631
На Львовщине в результате столкновения микроавтобуса с маршруткой пострадало три человека / фото PMG.ua

Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Львовской области.

Водитель автомобиля «Mercedes Vito», 37-летний житель Ровенской области, столкнулся с маршрутным автобусом «Mercedes 6090» сообщением Броды – Болваны, которым управлял 57-летний житель Радеховского района Львовщины.

Читайте такжеНа Львовщине перевернулся автобус с футбольной командой

В результате ДТП телесные повреждения получили водитель «Mercedes Vito» и двое пассажирок автобуса, жительницы Бродовского района в возрасте 53 и 24 года.

Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #ДТП на Львовщине#полиция Львовской области