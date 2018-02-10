На Львовщине в результате столкновения микроавтобуса с маршруткой пострадало трое людей
13:38, 10 февраля 2018Происшествия
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В результате ДТП телесные повреждения получили водитель «Mercedes Vito» и двое пассажирок автобуса, жительницы Бродовского района в возрасте 53 и 24 года.
На Львовщине в результате столкновения микроавтобуса с маршруткой пострадало три человека / фото PMG.ua
В пятницу, 9 февраля, в 12:10 произошло дорожно-транспортное происшествие на дороге между селами Болваны и Блондинке в Бродовском районе Львовщины, в результате которого пострадало трое людей.
Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Львовской области.
Водитель автомобиля «Mercedes Vito», 37-летний житель Ровенской области, столкнулся с маршрутным автобусом «Mercedes 6090» сообщением Броды – Болваны, которым управлял 57-летний житель Радеховского района Львовщины.
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В результате ДТП телесные повреждения получили водитель «Mercedes Vito» и двое пассажирок автобуса, жительницы Бродовского района в возрасте 53 и 24 года.
Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП, решается вопрос об открытии уголовного производства.
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