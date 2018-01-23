В центре Львова "на зебре" сбили человека, очевидцы рассказывают об инкассаторском авто

На ул. Дорошенко в центре Львова "на зебре" автомобиль сбил человека. Об этом сообщили очевидцы.

Предварительно, наезд совершила инкассаторская машина. В полиции подтвердили факт ДТП, передает ZIK.

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По словам представителя ГУ Нацполиции Львовской области Светланы Добровольской, около 14.00 поступила информация, что на ул. Дорошенко совершен наезд на человека. На место происшествия выехали следователи.

Как сообщал УНИАН, на Житомирщине полиция оперативно разыскала водителя, смертельно травмировавшего человека и скрывшегося с места аварии.