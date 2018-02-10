Посреди "уставшего" Шулявского моста образовалась огромная яма: есть поврежденные авто (видео)

Посреди проезжей части Шулявского путепровода - ямы, из которых торчит арматура.

В Киеве на Шулявском путепроводе просто из асфальта вылезла арматура, повреждены колеса более чем 10 авто.

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Об этом сообщает dtp.kiev.ua на странице в Facebook.

"Опять устал Шулявский путепровод, теперь сверху, от Индустриального на Дорогожичи, повреждены колеса более чем 10 авто! Некоторые стоят ниже уже возле остановки. Часть чиниться прямо на мосту", - говорится в сообщении.

"Посреди проезжей части ямы с арматурой, торчащей. Диски рвет как пластиковые", - добавляет издание.

Как уточняет "Киев оперативный" в Facebook, на Шулявском путепроводе в направлении Петровки появилась огромная яма глубиной около 25 сантиметров.

Видео: Kyiv Operativ

"По нашей информации, жертвами этого безалаберного отношения к дороге стали по меньшей мере 9 автомобилей (у 7 из которых погнуты колесные диски и порвана резина)", - отмечает "Киев оперативный".

Как сообщал УНИАН, 27 февраля 2017 года в Киеве обрушилась часть Шулявского мостового путепровода. Мэр столицы Виталий Кличко прокомментировал инцидент фразой, которая уже стала крылатой: он заявил, что путепровод "устал".