"Откуда упал мост?!": соцсети взорвались фотожабами из-за обвала Шулявского путепровода
12:35, 28 февраля 2017Курьёзы
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Соцсети буквально взорвались серией фотожаб из-за обвала Шулявского путепровода в Киеве и заявления мэра столицы Виталия Кличко о том, что "мост устал".
Пользователи соцсетей шутят из-за обвала Шулявского моста / Соцсети
Кличко прокомментировал инцидент в Киеве фразой, которая уже стала крылатой: он заявил, что путепровод "устал".
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Для вас мы собрали смешные фотожабы об обвале Шулявского моста в Киеве:
Как сообщал УНИАН, вечером 27 февраля в Киеве частично обрушился Шулявский мост. Никто не пострадал. Аварийные службы провели оперативный демонтаж наружной конструкции пешеходной части путепровода, которая обвалилась.
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Новость в сюжете: Обвал Шулявского моста в Киеве