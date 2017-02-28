"Откуда упал мост?!": соцсети взорвались фотожабами из-за обвала Шулявского путепровода

12:35, 28 февраля 2017
Курьёзы
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Соцсети буквально взорвались серией фотожаб из-за обвала Шулявского путепровода в Киеве и заявления мэра столицы Виталия Кличко о том, что "мост устал".

Пользователи соцсетей шутят через обвал Шулявского моста / Соцсети

Кличко прокомментировал инцидент в Киеве фразой, которая уже стала крылатой: он заявил, что путепровод "устал".

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Для вас мы собрали смешные фотожабы об обвале Шулявского моста в Киеве:

Как сообщал УНИАН, вечером 27 февраля в Киеве частично обрушился Шулявский мост. Никто не пострадал. Аварийные службы провели оперативный демонтаж наружной конструкции пешеходной части путепровода, которая обвалилась.

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Новость в сюжете: Обвал Шулявского моста в Киеве
Теги: #Кличко#обвал#Шулявский мост