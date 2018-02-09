В киевском аэропорту подрались пассажиры двух рейсов - не поделили самолет
10:28, 09 февраля 2018Происшествия
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Полицейские, прибывшие на вызов, не смогли ничего поделать и наблюдали за дракой через стекло, ведь конфликт возник в транзитной зоне после паспортного контроля.
Иллюстрация REUTERS
В столичном международном аэропорту "Киев" подрались пассажиры двух рейсов, поскольку не поделили самолет.
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Об этом сообщает Эспрессо. Отмечается, что в аэропорту возникла поломка самолета, который направлялся в Шарм-эш-Шейх, и вместо него подали другой самолет, который должен был лететь в Минск. Возмущенные граждане Беларуси начали драку, не пуская пассажиров на посадку в Египет.
Полицейские, прибывшие на вызов, не смогли ничего поделать и наблюдали за дракой через стекло, ведь конфликт возник в транзитной зоне после паспортного контроля. На место драки вызвали пограничников. Оба рейса задержали.
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