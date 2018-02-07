Самолет-морозилка: в аеропорту Красноярска люди два часа мерзли в самолете из-за Путина

Самолет два часа стоял с открытыми выходами при -16° на улице.

В аеропорту Красноярска рейс №418 до Москвы задержали на два часа из-за прилета в город президента Владимира Путина. И всё бы ничего, но из-за повышенных мер безопасности на перрон не пускали даже сотрудников аеропорта. Из-за этого некому было убрать трап от самолета на Москву и он более двух часов ждал вылета с открытыми выходами при -16° на улице.

О холодильнике, в который на два часа превратился "Боинг", написал в Фейсбуке пассажир рейса №418 Григорий Скарченко, сообщает Радио Свобода. По его словам, перед приземлением Путина в салон "Боинга" зашел человек и закрыл все шторки иллюминаторов с той стороны, откуда можно было увидеть президентский Ил-96 и путинский кортеж.

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"Все было как обычно: прошли регистрацию, начали посадку на рейс. Нас загрузили в автобус, довезли до самолета, посадили в самолет. Буквально через несколько минут командир объявил, что в связи с прибытием официальных лиц (хотя первый раз, кажется, он даже Путина назвал конкретно, потом говорил только "официальные лица") аэропорт закрыт, причем закрыт даже для сотрудников аэропорта, которых не пускают на перрон. Поэтому, сказал он, мы не можем закрыть двери в самолет, потому что некому убрать трапы. Это были обычные трапы, самолет оборудован двумя выходами, оба они остались открытыми, был сквозняк. На улице было –16, не так уж и холодно, нам повезло. Особенно холодно было людям, которые сидели возле дверей, там было очень холодно. Экипаж даже попросил всех, кто там сидит, пересесть в центр", - рассказал изданию очедивидец.

И даже после того, как "официальные лица" приземлились и покинули перрон, рейс до Москвы вылететь не мог, поскольку аеропорт сначала должен был принять самолеты, которые не смогли совершить посадку из-за приезда высокопоставленных лиц.

Как сообщал УНИАН, за месяц до выборов президент России Владимир Путин подал декларацию о своих доходах в Центральную избирательную комиссию страны. Российский президент задекларировал всего 680 тысяч долларов. На самом же деле, по подсчетам западных аналитиков, состояние Путина может достигать 200 миллиардов долларов.