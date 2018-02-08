Чиновники миграционной службы за 11 тысяч выдавали биометрические паспорта вне очереди

Злоумышленники за оформление паспорта за 22 рабочих дня получали 3 тыс. грн, а за 1-2 рабочих дня - 11 тыс. грн.

Сотрудники Национальной полиции задержали 8 человек, среди которых чиновники Государственной миграционной службы, создавшие коррупционную схему, связанную с выдачей биометрических паспортов.

Об этом сообщили в Департаменте внутренней безопасности Национальной полиции Украины.

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«Руководству Министерства внутренних дел Украины стало известно о фактах преступной деятельности отдельных чиновников ГМС. После детальной проверки, проведенной работниками Департамента внутренней безопасности НПУ, информация нашла свое подтверждение», - говорится в сообщении.

В частности, были разоблачены служащие подразделений Государственной миграционной службы в Киеве и Черкасской области, которые в сговоре с частными фирмами создали коррупционную сеть, связанную с выдачей биометрических паспортов. Также задержанных подозревают в масштабной коррупции и наркобизнесе. В настоящее время восемь человек задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

«Пользуясь служебным положением, должностные лица определенных структурных подразделений ГМС наладили коррупционные схемы по отмыванию денег с руководителями частных учреждений, занимавшихся ускорением выдачи загранпаспортов», - говорится в сообщении.

В Департаменте напомнили, что для получения биометрического паспорта гражданин должен зарегистрироваться в электронной очереди, сформировать необходимый пакет документов в подразделении ГМС и официально оплатить квитанцию в размере 557,32 гривен или 800,32 гривен - в зависимости от желаемого срока получения документа. «Разоблаченные должностные лица ГМС, договорившись предварительно с «партнером» - субъектом хозяйствования – предоставляли его клиентам возможность получить биометрический паспорт в обход электронной очереди в кратчайшие сроки, однако по значительно завышенной стоимости», - отметили в Департаменте.

«Изготовление документа вне очереди за 22 рабочих дня «стоило» заказчику 3 тысячи гривен, а за 1-2 рабочих дня - 11 тысяч гривен. Таким образом, служащие не только получили незаконные доходы благодаря спланированным спекуляции, но и искусственно создали нешуточные очереди для желающих получить биометрический паспорт в подразделениях миграционной службы. Как следствие - бюджет государства недополучил сотни тысяч гривен», - утверждают правоохранители.

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Также сказано, что по поручению министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Департаментом внутренней безопасности НПУ был проведен ряд оперативных мероприятий по разоблачению коррумпированных служащих.

В июле 2017 года Главным следственным управлением НПУ, под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины, было начато уголовное производство по фактам получения неправомерной выгоды и незаконного обогащения работниками ГМС Украины.

Кроме того, было задокументировано почти 20 субъектов предпринимательской деятельности, которые предоставляли возможность платежеспособным клиентам получить вне очереди необходимый документ в отделах миграционной службы.

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«За время нелегального «сотрудничества» с бизнесменами разоблачены должностные лица которые весомо приумножили свое состояние. Так, начальник одного из отделов ГМС в Киеве, работая в должности менее года, позволил себе приобрести автомобиль премиум-класса», - подчеркнули в Департаменте.