Очередь на загранпаспорта должна исчезнуть в апреле, уже более 400 тысяч украинцев воспользовались безвизом

На сегодня персонализации данных ожидают 775 тыс. украинцев. Ввод в эксплуатацию новых мощностей по печати бланков паспортов на полиграфкомбинате «Украина» позволит ликвидировать очередь до начала апреля 2018 года.

Очередь на получение загранпаспортов должна исчезнуть в апреле текущего года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом руководитель Государственной миграционной службы Максим Соколюк сообщил на годовой итоговой коллегии МВД.

По его словам, сейчас 65 центров принимают документы на изготовление загранпаспортов.

"Всего в 2017 году миграционной службой было выдано более 4 млн заграничных паспортов - это вдвое больше, чем в 2016 году. Существенное превышение спроса повлекло очередь, которая на 15 января этого года составила 775 тыс.", - сказал председатель ГТСУ.

Соколюк добавил, что ввод в эксплуатацию новых мощностей по печати бланков паспортов на полиграфкомбинате «Украина» позволит ликвидировать очередь до начала апреля 2018 года.

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Также он сообщил, что в 2017 году выдано более 1 млн паспортов гражданина Украины в форме ID-карт, что в четыре раза больше, чем в 2016 г.

Он отметил, что с июня 2017 года по ID-карточкам украинцы могут выезжать в Турцию, а в ближайшей перспективе - в Молдову и Грузию.

Также первый заместитель председателя Государственной пограничной службы Украины Василий Серватюк сообщил, что в 2017 году более 400 тыс. украинцев воспользовались безвизовым режимом.

“Безвизовым порядком воспользовались более 400 тысяч украинцев”, - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 11 июня 2017 года официально заработал режим безвизового въезда для граждан Украины в страны Евросоюза, за исключением Великобритании и Ирландии и включая четыре государства Шенгенской зоны – Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию.

Безвизовый режим позволит украинцам, имеющим биометрические загранпаспорта, находиться и свободно передвигаться по странам Европы не более 90 дней в течение любого 180-дневного периода.

Ранее в Государственной миграционной службе проинформировали, что в январе 2018 года на полиграфкомбинате «Украина» запланирован запуск дополнительной линии по персонализации паспортов, что позволит в течение ближайших месяцев постепенно вернуться к плановой выдачи заграничных паспортов в сроки до 7 или 20 рабочих дней в зависимости от суммы оплаченного административного сбора. Сейчас полиграфкомбинат работает 7 дней в неделю круглосуточно - в три смены.