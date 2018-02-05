"Еще полсантиметра - не спасли бы": в Запорожье тяжело ранили ножом активиста-ветерана АТО

По факту нападения открыто уголовное производство по ст. 121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение).

В Запорожье неизвестный злоумышленник ночью напал на активиста общественного движения «Национальные дружины», тяжело ранив его ножом в горло.

Об этом УНИАН сообщил лидер запорожской ячейки общественного объединения «Национальные дружины» Александр Строкин.

По его словам, нападение было совершено в ночь на понедельник, 5 февраля.

По словам Строкина, неизвестный мужчина в подъезде напал на активиста и ножом порезал ему горло. При этом Строкин уточнил, что пострадавший является ветераном АТО – в составе полка «Азов» он воевал на Донбассе.

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«Был нанесен удар ножом возле артерии, еще бы полсантиметра и парня не спасли б. Все обошлось. Активист в порядке и под круглосуточной охраной», - уточнил Строкин.

Кроме того, лидер запорожской ячейки «Национальных дружин» связывает нападение с недавним рейдом активистов организации – накануне они обнаружили в одном из районов Запорожья точку по продаже наркотиков и задержали несовершеннолетних наркокурьеров, после чего вызвали полицейских.

В ГУ Нацполиции в Запорожской области УНИАН подтвердили, что по факту нападения открыто уголовное производство по ст. 121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение). При этом в полиции не уточняют, связано ли нападение с общественной деятельностью пострадавшего.