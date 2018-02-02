Студента харьковского вуза задержали по подозрению в жестоком убийстве таксиста

Правоохранители задержали двух жителей Днепропетровской области по подозрению в убийстве таксиста, один из них - студент харьковского вуза.

Правоохранители задержали двоих жителей Днепропетровской области по подозрению в убийстве таксиста. Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры Украины.

Отмечается, что прокуратура Харьковской области осуществляет процессуальное руководство по уголовному производству по факту умышленного убийства таксиста (ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины), который считался пропавшим без вести больше двух недель.

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"В результате совместной спецоперации сотрудники полиции и прокуратуры 2 февраля задержали двоих жителей Днепропетровской области. Один из них учится в харьковском вузе", - говорится в сообщении.

В прокуратуре напомнили, что 38-летний мужчина, который работал в службе такси, пропал с 13 на 14 января. В полицию обратился брат пропавшего. 20 января правоохранители нашли автомобиль, на котором работал пропавший, со следами борьбы и крови. 26 января в лесном массиве нашли тело таксиста с признаками насильственной смерти.

Двоих фигурантов (19 и 23 года) уголовного производства задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

Проводятся обыски по месту жительства задержанных в Харькове и Днепропетровской области. Решается вопрос об объявлении им подозрения и избрании меры пресечения. Прокуратура будет настаивать на содержании под стражей. Максимальная санкция статьи предусматривает 15 лет лишения свободы.

Как сообщал УНИАН, ранее в Харькове таксист убил свою пассажирку, отвез на пустырь и сжег тело.