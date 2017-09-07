В Харькове таксист убил свою пассажирку, отвез на пустырь и сжег тело

30-летняя харьковчанка, которая стала жертвой таксиста, считалась пропавшей с 28 августа, сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Харьковской области.

Читайте такжеВ Днепре пьяный пассажир убил женщину-водителя такси и забрал ее автоКак рассказал начальник Слободского отдела полиции Александр Козленко, в ходе оперативно-разыскных мероприятий за совершение преступления сотрудниками полиции был задержан 26-летний ранее судимый житель Харькова.

В пресс-службе отметили, что подозреваемый работал таксистом, в ночь на 28 августа подвозил девушку, по дороге она попросила выйти. В салоне мужчина увидел забытый телефон пассажирки и решил его присвоить. Когда пытался уехать, сбил девушку. Увидев ее без признаков жизни, отвез тело на пустырь на проспекте Льва Ландау и поджег.

В настоящее врем вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу.

Следственным открыто уголовное производство по п. 6 ч. 2 ст. 115 и ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса ("умышленное убийство"; "разбой"). Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Максимальное наказание по санкциям статей предусматривает пожизненное лишение свободы.