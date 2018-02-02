В Харьковской области взяли в заложники прибывшего по вызову медика

Сожительница больного не выпускала медика из дома, угрожала ножницами и всячески оскорбляла.

В селе Алексеевка Первомайского района Харьковской области прибывшего на вызов медика взяли в заложники. Ее заперла в доме 35-летняя женщина, которая ранее была судима за убийство.

Как рассказали в полиции, инцидент произошел 1 февраля около 12:00 в частном доме по улице Суворова. В нем проживают 42-летний мужчина и его 35-летняя гражданская жена, передает "ГородХ".

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"У мужчины серьезные проблемы со здоровьем, поэтому к нему часто вызывают скорую помощь. Вчера вместе со скорой приехала и сотрудница Алексеевской амбулатории семейного врача. Вот с ней-то и возник конфликт у сожительницы больного. В результате она ее не выпускала из дома, угрожала ножницами и всячески оскорбляла", - отметили правоохранители.

Вызволить заложницу удалось только спустя полчаса, когда на место приехали правоохранители.