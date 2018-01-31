На месте падения вертолета на Полтавщине нашли голову одного из членов экипажа (видео)

Страшную находку на месте крушения Ми-8 отправили на судмедэкспертизу.

В Кременчуге на месте катастрофы вертолета Ми-8 после оттепели найшли голову одного из членов экипажа.

Отмечается, что находку вполне можно идентифицировать, ведь ее не успел повредить огонь. Об этом говорится в сюжете местного телеканала "Визит".

Смотрите видео с 05:00

Как сообщал УНИАН, 25 января около 19.15 в полицию Кременчуга поступила информация о падении вертолета в Автозаводском районе (микрорайон «Молодежный»). Вертолет Ми-8, принадлежавший частной авиакомпании «Украинские вертолеты», упал с последующим горением на открытой местности во время учебно-тренировочного полета, погибли четыре члена экипажа.

По факту падения вертолета открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.