На теле погибшего в Харькове курсанта увидели следы от трех пулевых ранений - СМИ

16:38, 30 января 2018
Происшествия
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Отец сомневается, что его сын совершил самоубийство / фото glavnoe.ua

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"Брат был в морге и видел своими глазами следы от трех пулевых ранений. Также у Димы сбиты руки и на животе в районе аппендицита - пятно бурого цвета. Возможно, был удар ножом, но "там" все заклеено и рассмотреть невозможно", - рассказал "ГородХ" дядя погибшего парня Андрей Зобнин.

Как сообщал УНИАН, 28 января в Харькове в результате огнестрельного ранения погиб курсант университета ВС ВСУ имени Ивана Кожедуба. По данным полиции, гибель 20-летнего курсанта расследуется как самоубийство.

По заключению экспертов, предварительной причиной смерти является огнестрельное ранение головы. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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