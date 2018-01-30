На теле погибшего в Харькове курсанта увидели следы от трех пулевых ранений - СМИ

Родители погибшего курсанта в Харькове просят справедливого расследования.

Родителям погибшего курсанта Дмитрия Зобнина удалось попасть в морг и осмотреть тело сына.

Читайте такжеГибель курсанта в Харькове: отец сделал заявление, сомневается в самоубийстве

"Брат был в морге и видел своими глазами следы от трех пулевых ранений. Также у Димы сбиты руки и на животе в районе аппендицита - пятно бурого цвета. Возможно, был удар ножом, но "там" все заклеено и рассмотреть невозможно", - рассказал "ГородХ" дядя погибшего парня Андрей Зобнин.

Как сообщал УНИАН, 28 января в Харькове в результате огнестрельного ранения погиб курсант университета ВС ВСУ имени Ивана Кожедуба. По данным полиции, гибель 20-летнего курсанта расследуется как самоубийство.

По заключению экспертов, предварительной причиной смерти является огнестрельное ранение головы. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.