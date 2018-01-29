"Ранили прямо в сердце": очевидцы рассказали о стрельбе в Киеве

По предварительной информации, стрельбу вели из устройства по отстрелу резиновых пуль.

В результате стрельбы, произошедшей 29 января в Киеве, погиб сотрудник одной из частных охранных фирм, его ранили в сердце.

"Началась стрельба, что было внутри (помещения. - Ред.) - непонятно. Одного ранили в руку и в нос, другого - прямо в сердце. Вызывали скорую. Она ехала 40 минут", - рассказал "Обозревателю" очевидец.

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Как отметил на месте происшествия начальник Главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко, мужчина был 1983 года рождения.

По словам правоохранителя, конфликт произошел между сотрудниками двух фирм.

"Была тут одна частная структура охранная, приехала другая, произошел конфликт, полицию не вызывали аж до тех пор, пока не произошла стрельба и не погиб человек", – отметил он.

Согласно предварительной информации, стрельбу вели из устройства по отстрелу резиновых пуль. Крищенко добавил, что точно это установит экспертиза.

Ранее сообщалось, что в Шевченковском районе Киева застрелили мужчину, еще одного ранили. Позже в полиции сообщили, что задержали подозреваемого стрелка. Им оказался ранее судимый уроженец Винницкой области.