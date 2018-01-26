Падение вертолета в Кременчуге: все погибшие члены экипажа были опытными пилотами

По факту падения вертолета Ми-8 в Кременчуге Полтавской области открыто уголовное производство.

Как сообщает Департамент коммуникации Министерства внутренних дел Украины, следователи квалифицируют дело по ч. 3 ст. 276 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта». Дело внесено в Единый реестр досудебных расследований.

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В МВД сообщают, что сегодня, 26 января, с 10.00 на месте происшествия вместе со следователями работают инспекторы авиации, чтобы исследовать обломки вертолета и место падения во время светлого времени суток и дать профессиональные заключения.

"Известно, что погибшие члены экипажа принадлежали к ЗАО "АК "Украинские вертолеты". Все были опытными пилотами, с большим стажем работы. Среди погибших - жители Винницкой, Харьковской и Херсонской областей, 1964, 1967, 1968 и 1958 годов рождения", - говорится в сообщении.

При этом указывается, что все разрешительные документы на полет были в порядке.

"По предварительной версии следствия, вертолет летел на небольшой высоте, и пилоты не заметили растяжку телевизионной башни", - сообщает МВД.

В ведомстве напомнили, что специалисты ГСЧС длительное время боролись с огнем и охлаждали детали вертолета, место происшествия полностью окружили правоохранители. Опасаясь обрыва линий электропередач, специалисты обесточили прилегающие населенные пункты и отключили газ. Сейчас все коммуникации работают в обычном режиме.

Следственные действия продолжаются.

Как сообщал УНИАН, 25 января около 19.15 в полицию Кременчуга поступила информация о падении вертолета в Автозаводском районе (микрорайон «Молодежный»). Вертолет Ми-8, принадлежавший частной авиакомпании «Украинские вертолеты», упал с последующим горением на открытой местности во время учебно-тренировочного полета, погибли четыре члена экипажа.