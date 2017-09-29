Авиакатастрофа под Хмельницким: перед падением пилоты пытались направить самолет в поля

По предварительной информации, пилоты самолета-разведчика Л-39 пытались направить падавшую машину вдоль населенных пунктов в поля, чтобы уменьшить человеческие жертвы. Об этом сообщает Depo.Хмельницкий.

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Сейчас журналистов на место происшествия не пускают, ведь там работают следственно-оперативные службы вместе с медиками.

По информации, появившейся в СМИ, погибшие авиаторы были опытными.

Как сообщали в ВСУ, 29 сентября в 12:21 во время выполнения учебного полета потеряна связь с самолетом Л-39 в районе населенного пункта Староконстантинов. В результате авиационной катастрофы двое пилотов погибли.