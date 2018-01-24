В Харькове вандалы повредили памятный знак атаману Ивану Сирко (фото)

В Харькове неизвестные разбили памятный знак одному из украинских казацких атаманов Ивану Сирко.

Об этом в Facebook сообщил Олег Ширяев. "Сегодня ночью неизвестные прибегли к подлой провокации, трусливо повредив памятный знак Ивану Сирко. Уже не впервые - ранее его дважды обливали краской. Зверски, под покровом ночи, разбив знак известного патриота Украины, эти нелюди только показали свою слабость. Нет, они не убили память о Сирко и не убили патриотизма в наших сердцах", - написал он.

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По его словам, знак восстановят, потому что он был первым патриотическим знаком, установленным после Революции Достоинства.

Ранее в Одессе облили красной краской памятный знак погибшим воинам АТО.