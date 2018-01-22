На Житомирщине полиция оперативно разыскала водителя, который смертельно травмировал человека и скрылся с места аварии (фото)

На Житомирщине полиция оперативно разыскала водителя, который смертельно травмировал человека и скрылся с места аварии.

Об этом УНИАН сообщили в отделе коммуникаций полиции Житомирской области.

Как отмечается в сообщении, авария случилась около полуночи 20 января в Чудновском районе.

Именно тогда в Чудновское отделение полиции поступило сообщение о том, что в селе Карповке на дороге обнаружено тело мужчины с травмами, характерными для дорожного происшествия.

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На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, сотрудники которой установили, что погибшим является 36-летний житель этого же села. Для установления причин смерти тело было направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Предварительно, специалисты предположили, что телесные повреждения могли быть получены мужчиной в результате дорожно-транспортного происшествия.

О вероятном наезд на погибшего автомобилем свидетельствовали и обломки частей транспортного средства и его номерного знака, найденные во время осмотра места аварии. При таких обстоятельствах полицейские начали первоочередные мероприятия, направленные на розыск автомобиля, которым был сбит мужа и установление лица его руководителя.

В результате за несколько часов в селе Катастрофу по месту жительства 20-летнего местного жителя правоохранители обнаружили Ваз с механическими повреждениями, характерными для наезда на препятствие. Водитель машины в причастности к аварии признался. По его словам, он не заметил мужчину, который лежал на проезжей части и наехал на него, и решил убежать с места ДТП, испугавшись содеянного.

Все сведения сейчас проверяются в рамках начатого досудебного расследования по ч.2 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) УКУ. О погибшем известно, что при жизни он злоупотреблял спиртными напитками. Находился ли мужчина в состоянии алкогольного опьянения в момент наезда на него автомобиля, как и другие обстоятельства и причины ДТП, должны установить эксперты.