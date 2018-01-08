В Польше работников-украинцев заставили носить сине-желтую униформу

Международная компания Lindab, которая имеет производственные мощности под Варшавой, обязала сотрудников-украинцев носить одежду в цветах национального флага, в связи с чем столкнулась с обвинениями в дискриминации.

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Об этой истории сообщила Gazeta Stołeczna – варшавское региональное издание "Выборчей", передает «Европейская правда».

О необычной сегрегации на заводе, расположенном в поселке Верухове, журналистам рассказал один из клиентов, который заметил, что работники компании имеют униформу разного цвета в зависимости от отдела, в котором они работают, однако украинцы являются исключением – независимо от участка, на котором они действуют, они обязаны носить одежду сине-желтого цвета.

"Я не мог даже представить, что такое возможно! Представьте, что поляков обязывают одевать красно-белую униформу, когда они работают на фабрике за рубежом", - возмутился процитированный клиент, слова которого приводятся на условиях анонимности.

Руководитель завода Михал Вроблевский отрицает обвинения в свой адрес. Он объяснил, что таким образом "помечает" сотрудников, которые не разговаривают на польском. У нас все сотрудники носят синие брюки и различные рубашки. Механики – зеленые, бригадиры – красные. Это такая система идентификации. А желтые рубашки украинцев означают, что они не говорят по-польски", - пояснил он.

Между тем, эксперты в вопросах противодействия дискриминации уверены, что действия работодателя незаконны. "Это – унизительная практика сегрегации", - цитирует издание представительницу ассоциации "Никогда снова" Анну Татар. В ассоциации отмечают, что такое обозначение украинцев не имеет функционального содержания, а также создает национальное разделение среди сотрудников.

В то же время, руководитель производства говорит, что такая идентификация помогает самим украинским сотрудникам.

Телеканал TVN отмечает, что в национальную инспекцию по вопросам труда уже направлена просьба вмешаться в ситуацию.