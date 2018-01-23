На Донбассе из-за столкновения автомобиля военных с автобусом пострадали 8 человек

Сегодня в результате ДТП в Доброполье Донецкой области с участием автобуса и военного автомобиля пострадали восемь гражданских лиц.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.

По предварительной информации, из-за сложных погодных условий - метель и гололед - военный автомобиль занесло на встречную полосу, где он столкнулся с пассажирским автобусом.

В результате аварии пострадали восемь гражданских лиц. Всех доставили в городскую больницу. Два пассажира получили повреждения средней тяжести, остальные шесть - легкие телесные повреждения. Всем пострадавшим оказана квалифицированная медицинская помощь. Состояние здоровья удовлетворительное. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются.

Читайте такжеВ Ривненской области в ДТП погибли поляк и десятимесячный ребенок

На месте происшествия работают представители Национальной полиции и военной службы правопорядка.

Как сообщал УНИАН, ранее председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец написал в Facebook, в районе города Белицкое Донецкой области (подчинен Добропольскому городскому совету) автобус с шахтерами попал в ДТП. 17 горняков обратились за медицинской помощью. "В районе города Белицкое произошло ДТП с участием автобуса, который вез шахтеров на работу, и военного КрАЗа. 17 шахтеров обратились в больницу", - сообщил он.