В Национальном дендропарке "Софиевка" погиб ребенок

В Национальном дендрологическом парке "Софиевка", расположенном недалеко от Умани Черкасской области, погиб малолетний ребенок.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Черкасской области, полиция начала расследование по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей работниками дендропарка.

"Уманским отделом полиции Главного управления Национальной полиции в Черкасской области начато досудебное расследование в уголовном производстве по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 367 УК Украины (служебная халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение служебным лицом своих служебных обязанностей через недобросовестное отношение к ним, если оно повлекло тяжкие последствия)", - говорится в сообщении прокуратуры.

Установлено, что в парке был не полностью демонтирован аттракцион "Канатная дорога". Именно это привело к несчастному случаю, в результате которого погиб ребенок.

Напомним, 27 декабря в Одессе 9-летняя девочка упала с батута в детском развлекательном комплексе. У девочки диагностировали перелом позвоночника.