Порошенко подписал закон о предотвращении и противодействии домашнему насилию

Президент Петр Порошенко подписал закон Украины № 2229-VIII «О предотвращении и противодействии домашнему насилию» (регистрационный номер 5294).

Документом предусматривается внедрение комплексного подхода к борьбе с домашним насилием, существенное дополнение имеющихся инструментов такой борьбы, введение новых определений терминов и других норм, направленных на улучшение защиты пострадавших от домашнего насилия. В частности, законом предусмотрено создание и обеспечение функционирования Единого государственного реестра случаев домашнего насилия.

Документ направлен на согласование положений действующего законодательства Украины в сфере противодействия домашнему насилию и насилию в отношении женщин и адаптации его к европейским стандартам, обеспечивающих подготовку базы для ратификации Стамбульской конвенции.

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Как сообщал УНИАН, Заключительными положениями закона вносятся изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях. Ими предусмотрено, что совершение домашнего насилия, насилия по признаку пола, то есть умышленное совершение каких-либо действий (действий или бездействия) физического, психологического или экономического характера (применение насилия, не повлекшего телесных повреждений, угрозы, оскорбления или преследования, лишения жилья, пищи, одежды, другого имущества или средств, на которые потерпевший имеет предусмотренное законом право, и т.д.), в результате чего мог быть или был нанесен вред физическому или психическому здоровью потерпевшего, а также невыполнение срочного запрещающего предписания лицом, в отношении которого оно вынесено, или несообщение уполномоченным подразделениям органов Национальной полиции Украины о месте своего временного пребывания в случае его вынесения, влекут за собой наложение штрафа от десяти до двадцати необлагаемых минимумов доходов граждан, или общественные работы на срок от тридцати до сорока часов, или административный арест на срок до семи суток.

Те же действия, совершенные лицом повторно в течение года, влекут наложение штрафа от двадцати до сорока необлагаемых минимумов доходов граждан, или общественные работы на срок от сорока до шестидесяти часов, или административный арест на срок до пятнадцати суток.