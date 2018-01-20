В ДТП с туристическим автобусом в Турции погибло более десятка пассажиров (фото)

В Турции в автокатастрофу попал туристический автобус, в результате чего на месте происшествия погибли 11 человек, по меньшей мере 44 человека получили травмы. Об этом, со ссылкой на местного губернатора, сообщило агентство haberler.com.

Читайте такжеВ МИД рассказали подробности ДТП с украинскими туристами в ТурцииТрагедия произошла сегодня утром в провинции Ексишехир, когда туристический автобус наехал на деревья, лежавшие на обочине шоссе. Автобус следовал из Анкары в Бурсу.

Ранее появлялась информация о 13 погибших, однако губернатор Оздемир Чакаджак, который прибыл на место происшествия, подтвердил 11 смертей.

По его словам, раненные пассажиры доставлены в три городские больницы Эскишехира. Чакаджак уточнил, что состояние пострадавших не тяжелое, им продолжают оказывать помощь.

Продолжается следствие, полицейские устанавливают причину произошедшего. Водитель и его помощник уже арестованы и находятся под присмотром.