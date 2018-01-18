Стенка на стенку: в центре Одессы подрались две частные охранные фирмы (видео)

В центре Одессы между собой побились бойцы частных охранных структур "Зевс" и "Олимп-Юг".

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Драка произошла на улице Успенской, где охранники пытаются взять под контроль одно из зданий, передает местный сайт 048.ua.

Момент драки сняли камеры видеонаблюдения, установленные на доме. Позже, чтобы утихомирить охранников, на место вызывали полицию.

Как сообщал УНИАН, ночью 16 декабря в ресторане SoloPizza на Крещатике произошла серьезная драка. Сотрудники учреждения избили своих посетителей.