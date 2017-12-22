В киевском метро произошла жестокая драка (фото)
Избитые парни после инцидента остались в метро.
В центре Киева произошла жестокая драка. Об этом на своей странице в Facebook сообщает журналист Влад Антонов.
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"Четверо избили двоих молодых ребят на станции метро "Крещатик". Двое вышли на "Арсенальной", двое вместе с девушкой ещё на красной "ветке", - говорится в его сообщении.
По словам журналиста, двое избитых ребят остались на "Крещатике", у одного из них жуткая гематома и кровотечение на левой части лица.
"Один вышел на м. "Дарница", второй с девушкой в розовой куртке поехали до конечной до ст.м. "Лесная", - добавил Антонов.
Как сообщал УНИАН, ночью в субботу, 16 декабря, в ресторане SoloPizza на Крещатике произошла серьезная драка. Сотрудники учреждения избили своих посетителей.