200 украинцев застряли в Египте из-за поломки самолета

Около 200 украинских граждан сегодня утром не смогли вылететь из египетского курорта Шарм-эш-Шейх в Украину.

Как сообщает «Думская», самолет авиакомпании YanAir должен был прилететь за ними из львовского аэропорта имени Данилы Галицкого. Но накануне вечером борт Airbus A321, регистрационный номер UR - COJ, из-за поломки не смог вылететь туда с пассажирами из Львова.

Читайте такжеЛоукостер Ryanair может зайти в Украину до конца зимы - ОмелянОтмечается, что одесситы пока не могут добраться домой после отдыха. Этот же борт сегодня в 12:30 должен стартовать из Одессы в Шарм-эш-Шейх с очередной партией из 200 отдыхающих. Но наверняка будет длительная задержка рейса.

Напомним, в июле прошлого года в аэропорту греческого Ираклиона также застряли около двухсот украинских туристов. Все они являлись пассажирами авиакомпании WindRose, которая не смогла доставить их в Киев из-за поломки самолета.