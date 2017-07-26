Около двухсот украинских туристов застряли в Греции из-за поломки самолета

В аэропорту греческого Ираклиона застряли около двухсот украинских туристов. Все они являются пассажирами авиакомпании WindRose, которая не смогла доставить их в Киев из-за поломки самолета. Рейс был запланирован на утро 25 июля.

Читайте такжеВ аэропортах ОАЭ и Шри-Ланки третьи сутки держат более 100 туристов из УкраиныОб этом на своей странице в Facebook сообщил один из застрявших украинских туристов Павел Чекаленко.

"Более 200 человек, много детей вторые сутки не могут улететь в Киев. На ночь возили всех в местные отели, в которых отбирали паспорта взамен на ключ от номера. Покормили ужином. В 08:00 привезли опять в аэропорт", - отметил он.

По словам мужчины, пассажирам ничего не объяснили, и они не знают, когда смогут вылететь в Украину.

"Сегодня всем дали посадочные билеты - вчерашним числом", - написал он, добавив, что "никто никуда не полетит".