"Хирург лыка не вяжет": под Киевом пьяный врач принимал детей - соцсети (видео)

В областной детской больнице в Боярке врач находился в нетрезвом состоянии на рабочем месте. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Владимир Родиков, который привез в медучреждение свою дочь.

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"У младшей Анастасии заболел живот, рвота, температура. Привезли в Киевскую областную детскую больницу в г. Боярка. А там празднуют по полной – отмечают старый новый год. Хирург лыка не вяжет. Пьяный в драбадан. Ему, мол, не симптомы нужны, а ему видите ли нужно установить контакт с ребенком", - говорится в его сообщении.

На громкий скандал отреагировали у и.о. министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун. "Мне вчера сразу же звонили от Уляны Супрун. Думаю, там уже знают", - рассказал Родиков.

Как сообщал УНИАН, в августе 2017 года критических пострадавших в результате ДТП в Борисполе в ЦРБ принимал очень пьяный врач с 1,7 промилле алкоголя в крови.